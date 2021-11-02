Подруга обвинившей Yung Trappa в насилиии студентки выступила в защиту рэпера

Подруга студентки, обвинившей Yung Trappa в изнасиловании, выступила в защиту рэпера. Об этом сообщает «Пятый канал».

«У меня единственное предположение — это ложь. Зачем выставлять в своем приватном аккаунте и хвастаться всем, что ты встречаешься с Yung Trappa, а затем обвинять его в изнасиловании и говорить, что знакома пять дней?» — сказала знакомая предполагаемой жертвы артиста.

По словам собеседницы канала, ее подруга давно познакомилась с музыкантом и рассказывала в Instagram об их совместном досуге. Где сейчас находится пострадавшая, ее знакомая не знает.

Об обвинениях и задержании Yung Trappa после заявления девушки об изнасиловании стало известно во вторник, 2 ноября. Ранее музыкант был судим за хранение и распространение наркотических средств и провел в тюрьме 5,5 года. Он вышел на свободу в феврале 2021 года.

18-летняя студентка заявила, что хип-хоп-артист пригласил ее с подругой на вечеринку в загородном доме в Ленинградской области. Всего в коттедже было около восьми человек, однако первокурсница почти никого не знала. Когда студентка пошла спать, в комнату, где были она и ее подруга, пришел рэпер и, несмотря на отказ, насильно принудил ее к сексу. По словам пострадавшей, спустя несколько часов акт повторился.