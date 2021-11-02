Рэпера Yung Trappa задержали в Ленобласти за изнасилование

Российского рэпера Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) задержали в Ленинградской области после заявления девушки об изнасиловании. Об этом сообщает «Фонтанка».

Известно, что в понедельник, 1 ноября, около 14:00 в полицию поступил звонок из населенного пункта Подборовье Выборгского района Ленобласти. Позже в арендованный для отдыха коттедж на Центральной улице поселка прибыли сотрудники правоохранительных органов. 18-летняя студентка Университета промышленных технологий и дизайна сообщила им, что подверглась сексуальному насилию со стороны 26-летнего знакомого — хип-хоп-артиста Yung Trappa. Музыканта задержали на месте и отвезли в отдел для разъяснения ситуации, которую описала девушка.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Yung Truppa прославился в середине 2010-х после выпуска альбома Jessie Pinkman 2 и участия в Versus Battle, где он сошелся с Федуком. В 2015 году его осудили за хранение и распространение наркотических средств. Музыкант провел в колонии 5,5 года и вышел на свободу в феврале 2021 года. В марте он выпустил два совместных трека с рэпером Моргенштерном.