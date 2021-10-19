Сооснователя рэп-группы Public Enemy арестовали по обвинению в домашнем насилии

Сооснователя американской рэп-группы Public Enemy Уильяма Джонатана Дрейтона-младшего, более известного под сценическим псевдонимом Флэйвор Флэв (Flavor Flav), арестовали. Об этом сообщает портал TMZ.

Известно, что 62-летний хип-хоп-артист был задержан сотрудниками полиции 5 октября. Ему выдвинули обвинение в домашнем насилии. По словам пострадавшей, Флэв ткнул ее в нос, схватил, затем бросил на пол и отобрал мобильный телефон. Адвокат исполнителя Давид Чеснофф отказался комментировать инцидент. «В случае с домашним насилием всегда есть две стороны истории. Мы объясним свою позицию суду, а не журналистам», — заявил законный представитель Флэва.

В TMZ отметили, что Флэйвор Флэв год назад отказался от алкоголя, кроме того, он не курит более года. Известно также о планах музыканта возродить деятельность коллектива Public Enemy.

Флэйвор Флэв основал Public Enemy вместе с рэпером Chuck D (настоящее имя — Карлтон Дуглас Риденхур) в 1985 году и оставался ее членом до 2020 года. Флэв также известен как звезда нескольких реалити-шоу от телеканала VH1, в числе которых: «Ирреальная жизнь», «Странная любовь» и «Вкус любви».