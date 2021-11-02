Девушка рассказала подробности изнасилования рэпером Yung Trappa

Девушка, обвинившая российского рэпера Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) в изнасиловании, рассказала полицейским, что музыкант бил ее по лицу, угрожал убить и выкинуть в окно, если она не согласится на секс. Подробностями об инциденте она поделилась с Telegram-каналом Shot.

18-летняя студентка заявила, что с Ширяевым познакомилась в соцсетях полтора месяца назад, она виделась с исполнителем несколько раз, ходила с ним на свидания. Хип-хоп-артист пригласил ее с подругой на вечеринку в честь Хеллоуина в загородном доме в Ленинградской области. Отмечается, что всего в коттедже было около восьми человек, однако первокурсница почти никого не знала. Девушка подчеркнула, что против своей воли ничего не пила и не употребляла.

Когда студентка пошла спать, в комнату, где были она и ее подруга, пришел рэпер и, несмотря на отказ, якобы насильно принудил ее к сексу. По словам пострадавшей, спустя несколько часов акт повторился. После этого девушки уехали в город и обратились в правоохранительные органы.

Об обвинениях и задержании Yung Trappa после заявления девушки об изнасиловании стало известно во вторник, 2 ноября. Ранее музыкант был судим за хранение и распространение наркотических средств и провел в тюрьме 5,5 года. Ширяев вышел на свободу в феврале 2021 года.