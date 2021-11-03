В МИД ответили на обвинения США о невыполнении Россией обязательств по климату

Россия в отличие от США последовательно выполняет обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция доступна в YouTube-канале RT.

Дипломат ответила на обвинения президента Соединенных Штатов Джо Байдена о невыполнении Россией и Китаем климатических обязательств. «Странно слышать подобные вещи от американской стороны, учитывая ту несистемную и хаотичную политику, которую Вашингтон ведет в этом направлении», — подчеркнула она.

Захарова указала, что именно американская администрация настаивала на заключение Парижского соглашения, а потом вышла из него. Представитель МИД обратила внимание, что сейчас не время «для взаимных выпадов», а время для совместной работы.

Ранее американский лидер заявил, что главное недовольство саммитом G20 связано с позициями России и Китая. По мнению Байдена, страны «де-факто не явились с точки зрения каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата».