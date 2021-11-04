Оценена эффективность дедлайнов

Ученые из Австралии и Новой Зеландии: длинные дедлайны чаще приводят к прокрастинации

Исследователи из Австралии и Новой Зеландии оценили, насколько эффективность выполнения работы зависит от поставленных сроков. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Economic Inquiry, у людей с более длинными дедлайнами наблюдалось больше случаев прокрастинации.

В своем эксперименте ученые из университетов Маккуори и Отаго решили провести среди участников онлайн-опрос. Их разделили на три группы по срокам дедлайнов — месяцу, неделе или их отсутствию. Более всего доля пройденных опросов была в последней группе. При этом, если срок дедлайна равнялся месяцу или более, участники зачастую забывали о задании.

Быстрее всего опрос проходился теми людьми, перед которыми ставили недельный дедлайн или не ставили его вообще. В то же время месячный срок выполнения, отмечают исследователи, давал людям возможность прокрастинировать.

Ранее американский исследователь Питер Грант назвал прокрастинацию свойством творческих личностей. По его мнению, зачастую прокрастинация позволяет прийти к более эффективному решению какой-либо задачи.