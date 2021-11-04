Звезда КВН рассказал о своем уходе с шоу

Бывший участник КВН Ярушин рассказал, как по просьбе Маслякова его выгнали с шоу

Российский актер и телеведущий, звезда КВН и бывший участник команд «Уездный город» и «Лица уральской национальности» Стас Ярушин рассказал, как однажды по просьбе Александра Маслякова его выгнали с шоу. Подробностями инцидента он поделился во время интервью для шоу «Алена, блин!», запись которого опубликована в YouTube-канала.

По словам артиста, в свое время его фактически выгнали из Клуба веселых и находчивых, где он играл около восьми лет. Однажды пришел на съемки программы, чтобы поддержать друга, но его попросили уйти. «Но ко мне подошли и сказали: "Стас, выйди из зала. Чета Масляковых не хочет, чтобы ты здесь находился". Я с тех пор перестал ходить на КВН», — вспомнил ситуацию Ярушин.

В то же время, он отметил, что к руководителю и ведущему телепередачи Александру Маслякову он претензий не имеет и благодарен времени, проведенному на съемках.

«Для меня КВН был отличной школой и дал глобальный опыт», — сказал звезда сериала «Универ» и добавил, что благодаря такому старту смог вырасти хорошим артистом.

Ранее российский актер и бывший участник команды КВН «Максимум» Андрей Бурковский заявил, что не смотрит комедийные телешоу, поскольку ему не нравится современный юмор.