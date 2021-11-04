Показавшего средний палец Зеленскому депутата захотели наказать

Депутаты парламентской фракции от партии «Слуга народа» захотели наказать внефракционного депутата Гео Лероса, оскорбившего президента Украины Владимира Зеленского с трибуны Верховной Рады. Как уточняет ТАСС, возмущенные провокационным жестом Лероса обратились в регламентный комитет Рады, требуя отреагировать на произошедшее.

«Требуем от регламентного комитета дать оценку и вынести решение о поведении народного депутата Гео Лероса», — цитирует агентство заявление фракции.

Ранее сообщалось, что депутат Гео Лерос 4 ноября показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководителю офиса главы государства Андрею Ермаку в ходе выступления в Верховной Раде. Инцидент произошел перед проведением голосования по вопросу о назначении экс-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны.

Обращаясь к присутствующим, Лерос заявил, что «не боится говорить правду» и назвал президента Украины главным предателем страны. После этого депутат заметил, что в зале, кроме Зеленского, есть Ермак, показал им средний палец и ушел.