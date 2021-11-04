СБУ обвинила ФСБ России в кибератаках на госорганы Украины

СБУ заявила, что установила хакеров ФСБ, осуществивших более 5 тысяч кибератак на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) установила хакеров ФСБ России, которые осуществивших более пяти тысяч кибератак на государственные органы страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 4 ноября.

Уточняется, что спецслужбе «удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам». По данным СБУ, виновником сочли группировку ARMAGEDON.

«Ими оказались офицеры "Крымского" ФСБ, а также предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году», — говорится в заявлении и уточняется, что в настоящее время пятерых из них подозревают в госизмене.

Злоумышленники совершали атаки на объекты инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения), а также пытались похитить разведданные, сообщает СБУ.

Ранее 4 ноября стало известно, что российского юмориста Максима Галкина внесли в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Артист был добавлен в перечень местным Министерством культуры и информационной политики по указанию СБУ.