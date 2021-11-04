Депутаты Рады устроили демарш во время выступления Зеленского

Депутаты Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» бывшего президента страны Петра Порошенко устроили демарш во время выступления нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Как сообщает РИА Новости, депутаты выразили протест когда Зеленский прибыл в парламент, чтобы по своей квоте представить кандидата на пост министра обороны, на который претендует Алексей Резников.

Во время речи Зеленского депутаты подняли плакаты с надписями «Зеофшор. Верни 40 миллионов долларов, которые украл с Коломойским», «Зекатастрофа. Дай Украине кислород», «Зе, почему слил операцию вагнеровцев?». Представители партии «Слуга народа» в свою очередь призвали привлечь их к дисциплине за нарушение регламента.

Поводом для недовольства политиков стала публикация так называемого «досье Пандоры», в котором утверждается о причастности мировых лидеров к офшорным схемам. О Зеленском там говорится, что якобы он и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов в 2012 году от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.

Опубликованные документы подтверждают, что в 2012 году участники студии «Квартал 95», основанной Зеленским, «зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре».

Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, показал, что большинство (77 процентов) граждан Украины считают недопустимым наличие у президента страны офшорных счетов. При этом 15,6 процента респондентов заявили, что во владении офшорными счетами нет ничего плохого. В окружении Зеленского скандал комментировать не стали.