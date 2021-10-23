Помощник Зеленского отказался прямо комментировать офшорный скандал

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир отказался прямо комментировать офшорный скандал, связанный с «досье Пандоры», в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24», передает РИА Новости.

Ему задали вопрос о том, не желает ли глава государства перевести в страну лежащие в офшорах деньги и заплатить с них налоги, однако чиновник не смог дать прямой ответ.

«Студия "Квартал 95" является одним из самых крупных налогоплательщиков в медиабизнесе. Больше мне комментировать нечего», — заявил Шефир.

3 октября консорциум журналистских расследований выступил с утверждением, что президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.

Опубликованные документы подтверждают, что в 2012 году участники студии «Квартал 95», основанной Зеленским, «зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре».

