На Украине рассказали о «черной метке» Зеленскому от Запада

Политолог Кирилл Молчанов рассказал о «черной метке» президенту Украины Владимиру Зеленскому от Запада. Он заявил в эфире телеканала «Наш», что появление имени украинского лидера в офшорном скандале после публикации «досье Пандоры» (Pandora papers) можно считать сигналом из-за рубежа.

«Этот офшорный скандал Pandora Papers, их расследование касательно "Брокбизнесбанк" и каких-то там выводов денег еще лет пять назад. Это все о том, что на Западе сформировалось четкое понимание того, что Зеленский больше не входит к ним в доверие, поэтому его надо обкладывать такими расследованиями. Мы же даже не задаемся вопросами: правильно это или нет. Раз это уже журналисты сказали, значит, это уже "черная метка" от Западного мира», — высказался Молчанов.

Ранее в октябре сообщалось, что 77 процентов опрошенных украинцев считают недопустимым наличие у Зеленского офшорных счетов, информацию о которых раскрыло «досье Пандоры».

3 октября консорциум журналистских расследований (ICIJ ) выступил с утверждением, что президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.