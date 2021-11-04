В Белоруссии мужчину задержали за разрисовку тюков сена

В Белоруссии задержали 51-летнего жителя Минска за то, что он разрисовал ларек и два тюка сена. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте МВД республики.

«В обоих случаях на объекты посягательства были нанесены протестные лозунги и незарегистрированная символика», — говорится в сообщении. На опубликованных кадрах виден белый объект, на котором — буквы «бастоу», нанесенные красной краской. Также на месте происшествия найден чек из магазина, в котором были приобретены материалы. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за хулиганство.

Как сообщает агентство «БелТА», сообщения о подобных нарушениях поступали в правоохранительные органы в мае и октябре. По данным следствия, преступление совершил 51-летний мужчина, который приезжает на дачу в одну из деревень Логойского района. Ранее он участвовал в уличных протестах.