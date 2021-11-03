В Белоруссии ресурсы «Белсат» признаны экстремистским формированием

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии признало экстремистскими интернет-ресурсы польского телеканала «Белсат», который освещал массовые протесты в стране после президентских выборов 2020 года. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы МВД Белоруссии.

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«Решением Министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории республики Белоруссии группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов "Белсат"», — сказано в сообщении ведомства.

В МВД напомнили, что в случае признания ресурса экстремистским формированием уголовная ответственность грозит как организаторам формирования, так и подписчикам.

В феврале белорусский суд приговорил журналисток «Белсат» Катерину Бахвалову и Дарью Чульцову к двум годам колонии за стрим с одной из протестных акций. Обвинение настаивало, что их журналистская деятельность была направлена на «подрыв общественного порядка».

Кроме «Белсат», МВД Белоруссии недавно также признало экстремистским формированием Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA. В ноябре 2020 года белорусский КГБ внес основателя Степана Путило и бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича в список террористов.

13 октября Совет министров республики подписал постановление «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма», согласно которому МВД Белоруссии составит и опубликует список граждан, иностранцев и общественных организаций, причастных, по мнению руководства страны, к экстремистской деятельности.