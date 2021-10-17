МВД Белоруссии анонсировало признание ряда ресурсов экстремистскими

Начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Вячеслав Орловский анонсировал признание в стране ряда ресурсов экстремистскими в эфире телеканала СТВ.

«У нас есть, конечно же, в разработке такие ресурсы, которые в самое ближайшее время, буквально в самые ближайшие дни, будут признаны экстремистскими формированиями», — сказал он. По данным Орловского, на данный момент в разработке у правоохранительных органов находятся 327 Telegram-каналов.

Орловский подчеркнул, что после этого встанет вопрос о привлечении их «создателей, администраторов, активных участников» к уголовной ответственности. «Поэтому я прошу всех граждан, чтобы остаться в стороне от этих отъявленных экстремистов, взять и отписаться от этих каналов, обезопасить себя от любых вопросов со стороны правоохранительных органов», — заключил он.