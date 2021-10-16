В Белоруссии рассказали про наказание за подписку на экстремистские каналы

Участников признанных экстремистскими Telegram-каналов будут судить по уголовной статье с учетом их роли в создании и ведении ресурса. Об этом сообщил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии Вячеслав Орловский, передает «СБ. Беларусь сегодня».

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По его словам, правоохранители на данный момент почти завершили процесс деанонимизации администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов. Сотрудник МВД отметил, что теперь им может грозить до семи лет лишения свободы.

«Что касается подписки на каналы, которые признаются экстремистскими материалами, то она пока не наказуема», — добавил Орловский. При этом он указал, что данное правило не действует, если подписчик репостить публикации канала, перечисляет деньги и оказывает прочую поддержку ресурсу.

Также, пояснил Орловский, Telegram-канал может быть признан «экстремистским формированием», и в этом случае его подписчики также могут стать фигурантами уголовных дел.

13 октября Совет министров республики подписал постановление «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма», согласно которому МВД Белоруссии составит и опубликует список граждан, иностранцев и общественных организаций, причастных, по мнению руководства страны, к экстремистской деятельности.

Ранее стало известно, что власти Белоруссии намерены привлекать к уголовной ответственности подписчиков Telegram-каналов, признанных экстремистскими. Такую классификацию в последнее время получили многие оппозиционные каналы, которые активно освещали протесты в стране после выборов президента год назад.