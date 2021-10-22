В Белоруссии Telegram-чат фанатов Цоя признали экстремистским формированием

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии пополнило перечень экстремистских формирований и внесло туда Telegram-чат «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя». Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Telegram-канале.

Материалы по теме «ОМОН зверствовал» Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны «Лукашенко не ожидал такой реакции общества» Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий

Теперь организаторам, участникам и подписчикам данного Telegram-канала может грозить до семи лет лишения свободы за участие в «экстремистской деятельности». Кроме того, отметили в МВД, после отбывания наказания в тюрьме фанатов Виктора Цоя могут депортировать или лишить белорусского гражданства.

Ранее МВД республики признало экстремистским формированием Telegram-канал «Дружины Народной Самообороны — ДНС», оппозиционную инициативу «Рабочы рух» («Рабочее движение» — прим. «Ленты.ру») и некоторые другие интернет-ресурсы.

13 октября Совет министров республики подписал постановление «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма», согласно которому МВД Белоруссии составит и опубликует список граждан, иностранцев и общественных организаций, причастных, по мнению руководства страны, к экстремистской деятельности.

До этого стало известно, что власти Белоруссии намерены привлекать к уголовной ответственности подписчиков Telegram-каналов, признанных экстремистскими формированиями. Такую классификацию в последнее время получили многие оппозиционные каналы, которые активно освещали протесты в стране после выборов президента в 2020 году. Тогда песня советского рок-музыканта Виктора Цоя «Перемен» стала гимном белорусов на протестах против режима Александра Лукашенко.