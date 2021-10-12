В Белоруссии многодетного отца задержали за оскорбления Лукашенко в интернете

В Гродно правоохранители задержали 36-летнего мужчину при попытке перейти границу с Польшей, так как на него заведено уголовное дело по статье об оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) республики.

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По данным ведомства, с мая 2020 года мужчина регулярно оставлял оскорбительные комментарии в адрес белорусских властей в различных Telegram-каналах, после чего против него начали уголовное делопроизводство. В СК пояснили, что на время следствия задержанный оставался на свободе, так как на его попечении находятся четверо детей.

Силовики провели обыск в квартире у многодетного отца и обнаружили там резиновую дубинку, дымовые шашки, перцовые баллончики, петарды и газовые баллоны, после чего к делу добавилась статья о незаконном хранении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.

Сейчас мужчина заключен под стражу, вскоре материалы его дела будут переданы в суд, добавили в СК.

11 октября сообщалось, что в Минске суд в седьмой раз приговорил супружескую пару к административному аресту за экстремизм в личной переписке. Муж получил 15 суток, жена — 14 суток.

Суммарно супруги находятся в ИВС на Окрестина уже 84 дня. В конце каждого административного срока их снова судят за распространение экстремистских материалов. Причиной регулярных обвинений становится обоюдный обмен в личной переписке в Telegram материалами каналов, признанных белорусскими властями экстремистскими.