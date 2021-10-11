В Белоруссии пару в седьмой раз арестовали за экстремизм в личной переписке

В Минске мужа с женой в седьмой раз осудили за экстремизм в личной переписке в Telegram

В Минске супружескую пару в седьмой раз осудили за экстремизм в личной переписке. Об этом сообщает портал Reform.by.

11 октября суд в очередной раз приговорил к административному аресту 26-летних Сергея Крупенича и Анастасию Крупенич-Кондратьеву. Муж получил 15 суток, жена — 14 суток.

Суммарно супруги находятся в ИВС на Окрестина уже 84 дня. В конце каждого административного срока их снова судят за распространение экстремистских материалов. Причиной регулярных обвинений становится обоюдный обмен в личной переписке в Telegram материалами каналов, признанных белорусскими властями экстремистскими.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил жителей республики об атаках из «сопливых» мессенджеров. По его словам, для сохранения народного единства необходимо сопротивляться всем несогласным и не вестись на их призывы осуществить в стране государственный переворот.