Дети начали попадать в больницы из-за челленджа по мотивам «Игры в кальмара»

В больницы в Великобритании с ожогами начали поступать дети, пытавшиеся самостоятельно приготовить сладкое блюдо по мотивам популярного в Netflix сериала «Игра в кальмара», сообщила одна из клиник Бермингема, передает «Би-би-си».

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Речь идет о конфетах дальгона, которые дети «готовят», следуя рецептам из челленджа в TikTok. Согласно инструкции, надо разбить соты, придав им форму шаблона. Однако материал, из которых их надо создать, имеет более высокую температуру кипения, чем вода, и может прилипать к коже.

«Мы были очень обеспокоены, увидев нескольких детей с очень глубокими травмами — ожогами, полученными из-за тенденции в социальных сетях», — признался консультант по ожогам и пластический хирург в больнице Оливер Сойер (Oliver Sawyer). У части попавших на больничные койки пациентов ожоги оставили большие рубцы. Специалисты предупредили о реальной опасности Honeycomb или Dalgona Challenge, которые основаны на сочетании сахара и пищевой соды на огне.

Ранее стало известно, что на вечеринке в стиле популярного южнокорейского сериала в Панаме погибли пять человек. В России 26 процентов граждан, слышавших хотя бы название сериала, поддерживают идею запретить его. Картина рассказывает о группе из 456 отчаявшихся людей, играющих на выживание.