«La Razon»: в Панаме на вечеринке в стиле «Игры в кальмара» погибли пять человек

В Панаме пять человек погибли на вечеринке в стиле популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом пишет La Razon со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел в одном из клубов Санта-Аны, где члены враждующих бандитских группировок устроили перестрелку. В результате погибли пять человек, среди них нападавший, еще семеро получили ранения. Кроме того, полиция в ходе спецоперации задержала двоих человек, предположительно, связанных со стрельбой.

Ранее в американском городе Сакраменто на вечеринке в честь празднования Хеллоуина застрелили двоих человек, еще один был ранен и госпитализирован в стабильном состоянии. Вечеринку, на которой присутствовали сотни человек, позиционировали как «экзотический эротический Хеллоуин-бал».