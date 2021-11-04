Россия выслала из страны западного журналиста

Из-за двух административных правонарушений из России выслан западный журналист Том Венник, работавший в стране с 2015 года. Об этом сообщает «Би-би-си».

Первое административное нарушение автор нидерландской газеты de Volkskrant, писавший на политические и социальные темы, касающиеся России, Украины и Белоруссии, совершил в ноябре 2019 года, своевременно не сообщив о смене места жительства. Второе — в январе 2019-го, из-за несогласованного посещения Чукотки.

В результате Веннику был аннулирован вид на жительство в России и запрещен до 2025 года въезд в страну. Данное требование журналисту было предъявлено 1 ноября. «Мне сообщили, что я должен покинуть Россию в течение трех дней», — сказал Венник.

По словам главного редактора de Volkskrant Питера Клока, «в предыдущие годы подобные административные правонарушения никогда не были препятствием для продления вида на жительство».

В феврале агентство Associated Press сообщило, что власти Китая арестовали австралийскую журналистку китайского происхождения по подозрению в передаче гостайны за рубеж. Уточнялось, что Чэнг Лэй работала на китайском международном новостном телеканале CGTN.