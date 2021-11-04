Ученый предсказал разрушительную засуху на земле

В ближайшие годы землю может настигнуть разрушительная засуха, спровоцированная нарушением круговорота воды в природе. Это, в свою очередь, может произойти вследствие изменения климата, рассказал в подкасте на Yahoo News ученый Питер Глейк, его слова передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что чем теплее климат, тем больше требуется воды. «Жидкость в наших резервуарах испаряется быстрее. Для орошения сельскохозяйственных культур требуется все больше воды», — пояснил ученый.

Глейк подчеркнул, что прогнозы об изменении климата сбываются и воздействие человека на природу растет. Он также напомнил, что раньше политики игнорировали экологов, предупреждавших о грядущей катастрофе. Если бы нужные меры были приняты заранее, последствия были бы мягче, считает специалист.

Ранее президент Microsoft Брэд Смит сравнил гонку технологий для предотвращения климатического кризиса с технологическим скачком США при подготовке полета и высадки на Луну в 1960-х годах. Он напомнил, что в 1961 году президент США Джон Кеннеди объявил, что в течение десяти лет страна покорит Луну, при том что посадочный модуль в то время еще не был изобретен.