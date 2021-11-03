Гонку за спасение планеты сравнили с полетом на Луну

Президент Microsoft Брэд Смит сравнил гонку технологий для предотвращения климатического кризиса с технологическим скачком США при подготовке полета и высадки на Луну в 1960-х годах. В интервью CNBC он заявил о предстоящей необходимости изобретать новые технологии.

На технологической конференции Web Summit в Лиссабоне Смит провел аналогию между современным положением дел в сфере защиты природы и ситуацией 1961 года, когда президент США Джон Кеннеди объявил, что в течение десяти лет страна покорит Луну, при том что посадочный модуль в то время еще не был изобретен. По словам президента Microsoft, создать необходимые для спасения планеты зеленые технологии в ближайшие годы абсолютно реально, как возможно было создать космические технологии или вакцину от коронавируса в рекордные сроки.

Смит призвал «преобразовать обещания в прогресс» и сосредоточить инвестиции на разработках по борьбе с изменениями климата. По его мнению, развивающееся пространство климатических технологий вызовет появление множества новых компаний в ближайшее время, а те, кто сможет поставить инновационные разработки на поток, станут общеизвестными к 2050 году.

Ранее инвестировать в технологии борьбы с изменением климата призвал основатель Microsoft Билл Гейтс. В 2021 году стартапы по разработке зеленых технологий привлекли глобальные вложения на рекордную сумму 32 миллиарда долларов.