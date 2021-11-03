Ирландцам придется убить миллион коров ради спасения планеты

Сильно зависящей от сельскохозяйственной промышленности Ирландии придется прибегнуть к радикальным мерам для спасения планеты от опасного газа. С целью выполнения обязательств по сокращению выбросов метана в стране забьют 1,3 миллиона голов крупного рогатого скота, пишет The Guardian.

О необходимости убивать коров, чтобы сократить воздействие на климат, заявили аналитики аудиторской фирмы в исследовании, выполненном по заказу ирландского еженедельника Irish Farmers Journal. По подсчетам аналитиков, на сельское хозяйство приходится 35 процентов вредных выбросов в Ирландии — это высокий показатель, учитывая среднее значение по Европе в 11 процентов. При этом больше половины (60 процентов) эмиссий сектора составляет метан — опасный парниковый газ, который выделяется от навоза и при отрыжке жвачных животных.

Ирландия присоединилась к глобальному обязательству по сокращению метановых выбросов на 30 процентов к 2030 году относительно уровней 2020-го. Правительство страны также пообещало сократить уровень загрязнения углекислым газом на 50 процентов к 2030 году и 4 ноября должно представить стратегию по декарбонизации всех отраслей.

Аналитики KPMG рассмотрели несколько возможных сценариев и спрогнозировали, что экономика Ирландии потеряет 4 миллиарда евро и 56 тысяч рабочих мест, если власти выберут для сельскохозяйственного сектора цель по сокращению выбросов на 30 процентов. Чтобы ее достичь, придется избавиться от 20 процентов крупного рогатого скота — забить 1,3 миллиона из 6,5 миллиона коров. Если показатель по целевому сокращению выбросов будет 21 процент, то убить придется 5 процентов стада или 325 тысяч животных.

Ранее власти Австралии отказались сокращать выбросы метана и включать борьбу с ними в национальную стратегию по декарбонизации. Чиновники сочли сокращение выбросов опасным для экономического благополучия страны, а забой коров — крайней мерой для предотвращения катастрофы.

