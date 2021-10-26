Инвестиции в технологии спасения планеты достигли абсолютного рекорда

Стартапы по разработке технологий для борьбы с изменениями климата в 2021 году привлекли рекордные 32 миллиарда долларов глобальных инвестиций, сообщается в отчете аналитической компании Dealroom и рекламного агентства London&Partners.

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По данным доклада, венчурные инвестиции в климатические стартапы выросли в 4,9 раза за пять лет — с 6,6 до абсолютно рекордных 32,3 миллиарда долларов с 2016 по 2021 год. Лидером по темпам роста инвестиций в климатические технологии стала Европа, в которой вложения в отрасль увеличились в семь раз с 2016 года, с 1,1 до 8 миллиардов долларов. На втором месте оказались США, объем инвестиций которых за последние пять лет вырос в 5,8 раза, — с 2,9 до 17 миллиардов долларов. По общему объему вложений США были лидерами рейтинга последних пяти лет, оставив позади Китай, Швецию и Великобританию.

Крупнейшим местом скопления «зеленых» стартапов в США является городская агломерация в заливе Сан-Франциско в Калифорнии (Bay Area). Среди европейских городов по общему числу штаб-квартир молодых компаний, сосредоточенных на климатических технологиях, лидирует Лондон, в котором зарегистрировано 416 стартапов общей стоимостью 28 миллиардов долларов. Также в пятерку входят Копенгаген, Стокгольм, Берлин и Амстердам.

Государства и ведущие инвесторы по всему миру многократно увеличили инвестиции в климатические технологии после подписания Парижского соглашения по климату на конференции COP21 в 2015 году. Тогда почти 200 стран обязались принять долгосрочные меры по сдерживанию глобального потепления. Следующий аналогичный саммит ООН пройдет в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года. На нем, как ожидается, будет подписано обязательство по сокращению выбросов углекислого газа, и количество инвестиций в «зеленые» стартапы продолжит расти.