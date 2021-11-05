В Крыму заявили о неспокойной обстановке в Черном море

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о неспокойной обстановке в Черном море. Об этом он сообщил на церемонии открытия памятника Владимиру Орлову, военно-морскому деятелю и командующему Морскими силами Черного моря, передает РИА Новости.

По словам Развожаева, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов не смог присутствовать на церемонии, поскольку находится на боевом посту. Отмечается, что черноморский флот России отслеживает действия штабного корабля Mount Whitney военно-морских сил США, зашедшего в акваторию Черного моря.

Американское судно появилось в Черном море 4 ноября. До этого пресс-служба Шестого флота Соединенных Штатов сообщила, что флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется туда для проведения операций с партнерами по НАТО. Через два дня в регион был также отправлен танкер-заправщик John Lenthal, который, согласно официальной информации, будет принимать участие в маневрах.