Погибший в Германии российский дипломат оказался сыном генерала ФСБ

Российский дипломат, погибший в Берлине, оказался сыном начальника управления ФСБ по защите конституционного строя генерал-лейтенанта Алексея Жало. Его личность раскрыл «Коммерсантъ».

Предварительно, Кирилл Жало выпал с одного из верхних этажей здания посольства на Беренштрассе в районе Митте в Берлине. С лета 2019 года он аккредитован в качестве второго секретаря дипмиссии. Однако позднее в нем заподозрили сотрудника спецслужб под прикрытием. При этом с 1 по 4 ноября его имя было удалено из дипломатического списка Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ.

Тело 35-летнего дипломата передано в Россию, Москва не разрешила проводить вскрытие на территории Германии.

Посольство России в Германии по этическим соображениям отказалось комментировать произошедшие. Комментариев также не дали в МИД ФРГ. «Прошу о понимании, что по причинам защиты личных данных скончавшегося и близких я не могу привести другие детали», — заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

Тело секретаря российской дипмиссии обнаружили на тротуаре перед зданием посольства в Берлине. По предварительной версии, дипломат выпал из окна.