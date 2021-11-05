Поклонники не узнали кардинально преобразившуюся Долину

Поклонники российской певицы Ларисы Долиной не узнали свою любимицу в новом образе. Фотографию своего преображения знаменитость выложила в Instagram.

66-летняя артистка вышла в свет с новой прической. Долина, которая всегда предпочитала длинные волосы цвета блонд, перекрасилась в каштановый цвет и обрезала волосы «под мальчика».

Поклонники принялись писать певице комплименты по поводу изменений во внешности. «Какое красивое преображение», «Как Вам идет такой образ», «Вы большая молодец ,что доверились стилисту-парикмахеру и решились на кардинальные изменения», — писали слушатели.

Ранее бывший муж Долиной раскрыл правду о похудении и пластических операциях певицы. По его словам, в 1990-х годах у Долиной была «знаменитая кефирная диета, гремевшая на всю страну», на которой сидела также певица Алла Пугачева. Позже артистка начала преображать тело и лицо посредством хирургического вмешательства.

