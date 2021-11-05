Россиянина задержали в Грузии за присвоение земель на пять миллионов долларов

Задержанному в Грузии по делу о присвоении земель россиянину грозит от 6 до 9 лет тюрьмы

Россиянина задержали в Грузии за присвоение земель. Он подозревается в том, что незаконно завладел двумя участками земли на сумму более 16 миллионов лари или свыше пяти миллионов долларов. Как уточняет ТАСС, мужчине может грозить от 6 до 9 лет тюрьмы.

По информации следствия, гражданин России решил присвоить себе земли на площади в 47,8 тысячи квадратных метров, принадлежащие одной из частных компаний. Для реализации этого он подделал документы указанной компании, став ее директором и основателем, после чего переоформил участки земли на свое имя. Потом мужчина решил взять в банке ипотечный кредит на 200 тысяч долларов, предоставив сведения о двух участках земли, которые ранее и оформил.

В результате россиянина задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное в крупном размере», а также «Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт». Уточняется, что в Грузии ему грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.

Ранее власти Республики Кипр задержали мужчину, разыскиваемого за мошенничество в России. Речь идет о 59-летнем мужчине, личность которого не раскрывается. Его задержали вечером 8 сентября в аэропорту Пафоса.