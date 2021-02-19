В Грузии вынесли приговор россиянину по делу о подготовке к убийству журналиста

В Грузии вынесли приговор россиянину, арестованному по делу о подготовке убийства журналиста телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунии, ранее оскорбившего президента РФ Владимира Путина. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает РИА Новости.

Тбилисский городской суд приговорил россиянина М.Г. к четырем годам лишения свободы. Его признали виновным по статьям «Изготовление поддельных документов», «Незаконное пересечение границы», «Преследование» и «Посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные».

Ранее Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что 12 июня 2020 года задержала россиянина за подготовку и использование поддельных документов в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. Гендиректор «Мтавари архи» Ника Гварамия заявил, что задержанный планировал убить Георгия Габунию по заданию главы Чечни Рамзана Кадырова. Последний назвал это глупостью.

В июне 2019 года Габуния в своей телепрограмме обматерил Путина и назвал его «вонючим оккупантом».

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