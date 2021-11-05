Толпу улетающих на отдых россиян сняли на видео

В Шереметьево образовалась толпа из россиян, желающих улететь отдыхать на праздники

В московском аэропорту Шереметьево образовалась толпа из россиян, желающих улететь отдыхать на праздники. Кадры из воздушной гавани снял корреспондент «Ленты.ру».

Уточняется, что гигантская очередь образовалась на проход в зону посадки на внутренние рейсы.

В октябре президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. После объявления о нерабочих днях число заявок на туры за рубежом резко выросло. Как рассказал представитель Национальной сети турагентств Игорь Блинов, число заявок увеличилось на 30 процентов.