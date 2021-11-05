СБУ разоблачила полковника ВСУ с российским гражданством

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ), командира одного из подразделений, якобы имеющего гражданство России и незаконно собирающего тайные военные документы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, в ходе обыска у военнослужащего были обнаружена и изъята техника, на которой хранилась информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений. Силовики добавили, что у задержанного были тесные контакты с российскими военными и жителями Крыма и Донбасса.

В отношении военного уже возбудили уголовное дело по статье о разглашении сведений военного характера, составляющих государственную тайну, добавили сотрудники спецслужбы. «Продолжаются дальнейшие следственные действия, в рамках которых проверяется версия о сборе им вышеупомянутых сведений по заданию спецслужб России», — рассказали в СБУ.

4 ноября СБУ установила хакеров ФСБ России, которые осуществивших более пяти тысяч кибератак на государственные органы страны. Уточняется, что спецслужбе «удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам». По данным ведомства, виновником сочли группировку ARMAGEDON.