Российская актриса рассказала об обмане в известном шоу

Актриса из сериалов «Интерны» и «Солдаты» Светлана Пермякова разоблачила известное шоу «Секрет на миллион». Об обмане в программе она рассказала YouTube-каналу «Петя любит выпить».

По ее словам, конверт с главным вопросом на миллион рублей, который вручают участникам в финале шоу, в ее случае был пуст, и никаких секретов там не было. Кроме того, артистку обманули с выигрышем. Так, вместо 300 тысяч рублей она получила 80.

Актриса рассказала, что деньги, выигранные в шоу, собиралась потратить на помощь ребенку с ДЦП.

Ранее Пермякова высказалась, что в Москве дорогая недвижимость и в целом высокая стоимость жизни. Артистка, недавно переехавшая в новую трехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте, поделилась, что ей пришлось взять ипотеку для финансирования сделки.