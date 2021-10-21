Башаров рассказал о попытке экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» вернуться в шоу

Ведущий программы «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Марат Башаров заявил, что его бывший коллега Сергей Сафронов, уволенный после обвинений в получении взяток, хотел вернуться обратно. Подробности он раскрыл в разговоре с журналисткой Аленой Жигаловой для YouTube-канала «Алена, блин!»

Башаров рассказал, что после увольнения из «Битвы экстрасенсов» Сафронов начал «поливать грязью» его и всех остальных коллег в интервью. «Я его [Сафронова] не осуждаю, я его не поддерживаю, я просто перестал с ним общаться», — подчеркнул он.

Также ведущий вспомнил, что через некоторое время Сафронов пытался вернуться обратно в шоу. «Он говорил: "А за что вы меня уволили? Вот Башаров. Я же не бью жен, как Башаров. Вы его не увольняли, а вот меня уволили"», — вспомнил он. Башаров добавил, что после этого случая для него Сафронов исчез как человек.

Сафронова уволили из «Битвы экстрасенсов» в ноябре 2020 года после того, как одна из участниц шоу Алина Вердиш обвинила его в получении взяток. Она сообщила, что ведущий подсказывал ответы на испытаниях. Сафронов назвал ее заявления ложью. В сентябре 2021 года Тушинский районный суд снял с ведущего обвинения.

В апреле 2020 года Башаров в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ признался, что избивал бывших жен, объяснив свои действия взрывным характером. После этого в сети появилась петиция с требованием лишить его Государственной премии России и звания заслуженного артиста Татарстана. Позже в его поддержку выступила дочь Амели. Девочка заявила, что ее отца «поливают грязью не за правдивую историю».