Ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о негативном опыте работы на телевидении

Новый ведущий шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Илья Ларионов рассказал о том, какой негативный опыт он получил во время работы на телевидении. Своими историями, а также удивлением от того, насколько приятно оказалось работать с командой проекта ТНТ, он поделился в интервью «Собеседнику».

«У меня были сомнения, стоит ли мне идти в медийное поле, мой опыт на телевидении оказывал на меня не самое позитивное влияние. На прошлых проектах меня выжимали до конца», — отметил Ларионов.

Для примера он вспомнил о том, как работал в программе «Школа волшебства». Тогда, по словам ведущего, он был ответственным за весь контент, создавать который приходилось в условиях жесткой нехватки времени. Именно поэтому по окончании съемок Ларионов решил, что больше не будет работать на ТВ.

«Так же непросто мне было и в шоу ТВ-3 "Все, кроме обычного". Отношение к участникам было, порой, пренебрежительное», — посетовал ведущий. В то же время он добавил, что был приятно удивлен тем, как приятно работать с командой «Битвы экстрасенсов».

О том, что Ларионов станет новым ведущим «Битвы экстрасенсов», стало известно в начале сентября. До этого ведущий был известен по работе в детском шоу «Школа волшебства» на телеканале «Карусель».

До Ларионова ведущим проекта был Сергей Сафронов. Его уволили в ноябре 2020 года после того, как одна из конкурсанток «Битвы экстрасенсов» Алина Вердиш обвинила его в получении взяток. В сентябре 2021 года Тушинский районный суд снял с Сафронова обвинения.