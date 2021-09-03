В «Битве экстрасенсов» появится новый ведущий

В шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ появится новый ведущий. Как сообщает «Комсомольская правда», им станет фокусник Илья Ларионов, известный по работе в детском шоу «Школа волшебства» на телеканале «Карусель».

По данным издания, имя нового ведущего шоу назвал бывший участник телепроекта Никита Турчин. Он опубликовал снимок, на котором было видно, как Ларионов встречал кандидатов на вступительном испытании.

Бывшего ведущего «Битвы экстрасенсов» Сергея Сафронова уволили в ноябре 2020 года года. На телеканале ТНТ, комментируя его отстранение от работы, заявили, что Сафронов дал подсказку одному из участников отборочного испытания.

Увольнение произошло после того, как одна из конкурсанток «Битвы экстрасенсов» Алина Вердиш обвинила его в получении взяток. Она утверждала, что ведущий подсказывал ответы на испытания и сообщал участникам передачи информацию о других людях, которая помогала героям программы производить впечатление людей с паранормальными способностями. Сафронов назвал эти утверждения ложью.