Малахов рассказал об общем ребенке с Собчак

Российский телеведущий Андрей Малахов поздравил коллегу Ксению Собчак с 40-летним юбилеем и напомнил об общем ребенке. Журналист рассказал об участии в реалити-шоу, где им довелось попробовать себя в роли родителей. Об этом он написал в своем Instagram.

«Ксюша! С юбилеем!!! За годы дружбы у нас было многое, но мало кто знает про общего ребенка», — написал он в комментарии под видео со съемок телепроекта «Ребенок-робот», отметив, что этот опыт помог им улучшить родительские навыки.

Во время съемок в шоу телеведущие воспитывали компьютеризированного сына, которого назвали Макс (сокращение от первых букв своих имен и фамилий — М.А. и К.С.). По словам Малахова, Собчак при любой возможности отдавала ребенка окружающим, жалуясь на тяжкий материнский труд. Когда же «сын» начинал плакать, телеведущая закрывала его лицо полотенцем.

Ранее белорусский журналист Григорий Азаренок раскритиковал деятельность Собчак. В частности, Азаренок назвал коллегу медиатварью и упомянул ее в ряду покровителей «дна жизни, канализации и плесени человечества» — извращенцев, педофилов, террористов и проституток.