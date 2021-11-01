Нарколог оценил идею Собчак продавать спиртное только людям с дипломом

Психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Руслан Исаев оценил идею телеведущей Ксении Собчак о том, что спиртное можно продавать только людям с высшим образованием. Она заявляла, что большинство ДТП, убийств и других ужасных вещей происходит по вине пьяных. Об этом пишет ФАН.

«Я думаю, что это заявление было эмоционально-юмористическое. Конечно, наличие высшего образования не решит проблему. Оно не является критерием тяжести зависимости или тяжести алкогольного опьянения, это комплекс причин, в том числе и генетических», — сказал специалист.

Исаев привел в пример происшествие с актером Михаилом Ефремовым, который попал в смертельное ДТП, будучи нетрезвым. У него есть высшее образование. Нарколог добавил, что существуют подобные случаи с публичными личностями, и зачастую речь идет о сегрегации и дискриминации, что вызывает массовое недовольство.

9 октября в Сочи произошла авария с участием автомобиля Mercedes, пассажиркой которого была Собчак. Машина при обгоне выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen. 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте.

