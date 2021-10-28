Мать Собчак обратилась к дочери с открытым письмом

Член Совфеда от Тывы и вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова обратилась с открытым письмом к своей дочери, телеведущей Ксении Собчак. Текст опубликован сайте модного журнала Tatler.

Сенатор вспомнила, как боялась не успеть до разведения мостов перед родами в 1981 году. По словам Нарусовой, в день рождения ее дочери пошел снег, и акушерка сказала, что девочка будет «светленькая». «Я очень хорошо это запомнила, потому что так и получилось. Не только в том смысле, что ты родилась такой же блондинкой, как сейчас твой сын Платон. Ты светлая, светлая своей душевной организацией, хотя мало кто со мной согласится, потому что ты тщательно это скрываешь. Но я-то точно знаю», — обратилась она к дочери.

В письме, приуроченном ко дню рождения дочери 5 ноября, Нарусова упомянула и первые работы Собчак на телевидении. По словам сенатора, «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2» были глуповатыми, съемки в этих проектах она припоминает дочери до сих пор. Участие наследницы в президентских выборах 2018 года она напротив оценила положительно.

Ранее Собчак рассказала, что у нее есть старшая сестра по имени Мария — дочь отца от первого брака. По словам ведущей, они не общаются с сестрой, о чем она жалеет. «Наши семьи никогда не общались. Я думаю, что в основном это было связано, конечно, с позицией моей мамы и, может быть, мамы Маши», — сказала Собчак.