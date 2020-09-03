Собчак рассказала о старшей сестре и раскрыла их взаимоотношения

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что у нее есть старшая сестра по имени Мария — дочь отца, Анатолия Собчака, от первого брака. В разговоре с Агатой Муцениеце для ее программы «Честный развод» Собчак также раскрыла их взаимоотношения. Видео опубликовано на YouTube.

По словам ведущей, они не общаются с сестрой, о чем она жалеет. «Наши семьи никогда не общались. Я думаю, что в основном это было связано, конечно, с позицией моей мамы и, может быть, мамы Маши», — сказала Собчак. Она вспомнила, что ее мать, сенатор Людмила Нарусова, «каким-то образом» настраивала ее против общения с сестрой.

Например, она говорила, что отец больше любит старшую дочь, из-за чего в детстве Мария казалась Собчак человеком, который «заберет папу». Ведущая объяснила поведение своей матери ревностью.

«Сейчас я понимаю, что она просто папу безумно любила и ревновала», — заметила Ксения. Она подчеркнула, что ей бы очень хотелось поговорить с сестрой и узнать другую сторону конфликта. «Мы обе, и Маша, и я, мне кажется, стали жертвами ревности наших мам, которые не могли любить друг друга», — резюмировала Собчак. Она добавила, что внимательно следит за тем, чтобы ее сын Платон общался с детьми своего отца Максима Виторгана от первого брака.

Ранее Собчак раскритиковала российские школы за «совок» и «блат». Она перечислила минусы разных образовательных учреждений и попросила подписчиков помочь выбрать школу для своего сына Платона.