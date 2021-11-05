Названа роль гаджетов в спасении планеты

Гаджеты могут сыграть важную роль в спасении планеты и формировании более экологичного образа жизни. Об этом в рамках проекта «Новое общество» заявил основатель проекта «Собиратор» Леонид Синицын.

Развитию осознанного потребления и рационального обращения с отходами помогут разработчики, предсказывает Синицын. «Нам нужны специалисты, которые разрабатывают приложения и в целом организуют большую геймификацию, чтобы собрать на одной площадке и людей, и компании. Нужно создать вокруг человека типичную инфраструктуру, связанную с приложением, с цифровым полем, в которое он погружается, делая полезные дела, сдавая вторсырье, участвуя в экомероприятиях, получая за это какие-то бонусы, баллы, плюшки — обратный ответ и чувствуя себя героем», — объяснил он.

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Разные интересные гаджеты, принимающие вторсырье, тоже могут поддержать интерес к теме разумного обращения с отходами, добавил Синицын. Речь в том числе идет о фандоматах — автоматах, которые принимают банки или бутылки, а в обмен выдают какое-то вознаграждение (к примеру, баллы, которые можно использовать в магазинах). Такие аппараты интересны сами по себе и привлекают внимание, как и устройства, которые перерабатывают вторсырье сразу при пользователе, заметил основатель «Собиратора»: «Человек чувствует, что это не напрасно, что он что-то сделал, есть фидбэк».

Сеть фандоматов в России организует «Российский экологический оператор» — созданная в 2019 году публично-правовая компания, которая занимается реформой обращения с отходами. Отходы будут перерабатывать, а изготовленную из вторсырья продукцию — продавать. За сданные бутылки и банки гражданам предложат скидки и бонусы. По оценкам комитета Совета Федерации по экономической политике, широкому распространению таких устройств мешают положения законодательства об уплате налога с доходов за сдачу стеклянных и пластиковых бутылок. Законопроект об изменении требований был представлен в сентябре 2021 года.

Проект «Собиратор» занимается экопросвещением и помогает людям и компаниями минимизировать производство отходов, внося вклад в защиту окружающей среды.

Изменение отношения россиян к вопросам экологии стало одной из центральных тем цикла «Новое общество» — масштабного проекта «Ленты.ру», посвященного изменениям, которые уже начались в России или произойдут в ближайшие десятилетия. В них идет речь об отношении россиян к экологии, процессам потребления, рабочему графику и влиянию общества на изменения климата.