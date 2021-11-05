Найден способ выявления суицидальных подростков

Разработанный американскими исследователями модель машинного обучения оказалась способна выявлять суицидальное поведение у подростков с точностью в 91 процент. Посвященная новому способу статья специалистов опубликована в журнале PLOS ONE.

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Ученые из Университета Бригама Янга собрали данные опросов более чем 179 тысяч старшеклассников, регулярно проводившихся в штате Юта с 2011 по 2017 годы с целью отслеживания потребления наркотиков и психического здоровья. Созданная ими и обученная на этой информации модель сумела предсказать, насколько ответы подростка свидетельствуют о его суицидальном поведении, с точностью в 91 процент. Это выше, чем у существующих прогнозирующих подходов, точность которых не превышает 80 процентов, подчеркивают исследователи.

Кроме того, ученым удалось найти вопросы, обладавшие наибольшей предсказательной силой. В частности, среди них были пункты о харассменте в социальных сетях, издевательствах в школе, ссорах дома, поле, потреблении алкоголя и марихуаны.

