Дуров запустил тест рекламы в Telegram

В Telegram появится реклама. Об этом объявил основатель мессенджера Павел Дуров.

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Сейчас во всех каналах, на которые подписаны более тысячи человек, появилось сообщение с пометкой «sponsored». Эта запись становится видна только после прочтения всех сообщений на канале.

Дуров пообещал, что для пользователей реклама будет практически не заметна, к тому же ее не будет в личных переписках и группах, а также в списке чатов. Он объяснил, что доход от рекламы позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.

Владельцы каналов не смогут влиять на содержимое рекламы. Она будет формироваться исходя из тематики каналов и содержать только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий, также установлено ограничение в один рекламный пост на канал. Личные данные пользователей изучаться не будут, заверил он.

О том, какими способами можно монетизировать Telegram, Дуров рассказывал в 2020 году. Тогда же он впервые сообщил, что в мессенджере появится рекламная площадка.

26 октября Роскомнадзор внес Telegram в реестр социальных сетей в России. Согласно заявлению ведомства, список дополнился еще двумя интернет-сервисами, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей. Помимо Telegram, в него включили LiveJournal. В реестр, сформированный для контроля соблюдения требований российского законодательства, на данный момент также включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».