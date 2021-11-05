Константинопольского патриарха Варфоломея выписали из американской больницы

Константинопольского патриарха Варфоломея выписали из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке после установки стента. Об этом сообщил архиепископ Элпидофор в своем Twitter-аккаунте.

«Мы благодарим Бога за то, что его святейшество Вселенский патриарх Варфоломей выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке в добром здравии и хорошем настроении», — написал он. Ожидается, что из США Варфоломей вылетит в воскресенье, 7 ноября.

Патриарх был госпитализирован во время своего 12-дневного визита в США. Он почувствовал недомогание из-за утомления от долгого путешествия и программы мероприятий.

