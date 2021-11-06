ФБР провело обыск по делу о краже дневника дочери Байдена

Агенты Федерального бюро расследований провели обыск по делу о краже и публикации дневника дочери президента США Джо Байдена, Эшли Байден. Об этом сообщает The New York Times.

Сотрудники ведомства пришли в офис группы активистов-разоблачителей Project Veritas. Их связывают с кражей дневника, информация из которого была опубликована в 2020 году в блоге National File. При этом в Project Veritas опровергли свою причастность к краже документа, но сообщили, что знают, у кого он может находиться.

В ФБР информацию об обысках не подтвердили.

Информация из дневника Эшли Байден была опубликована в блоге National File за полторы недели до начала выборов президента США в 2020 году. На сайте сообщили, что дневник был получен от анонимного осведомителя, якобы с одобрения дочери Байдена. В нем содержались записи об употреблении наркотиков, неудачах в браке и «неуместных ситуациях», когда Эшли принимала душ с отцом.

В августе была опубликована видеозапись, датированная 2019 годом, на которой Хантер Байден, сын президента США, заявил, что его ноутбук с ценной информацией украли русские наркоторговцы. На видео сын американского лидера запечатлен вместе с проституткой. Он сообщил, что ноутбук мог быть украден в Лас-Вегасе в 2018 году.