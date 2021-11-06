Скрывшийся из психиатрической больницы убийца пытался сбежать еще пять лет назад

Mash: преступника из психбольницы в Чехове поймал за ногу медбрат при побеге 5 лет назад

Скрывшийся из психиатрической больницы в Чеховском районе Московской области пациент, находившийся на принудительном лечении после убийства, уже пытался устроить такой же побег и ранее, сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказал каналу бывший сосед по палате сбежавшего Александра Кутузова, еще пять лет назад тот надеялся на выписку, однако с него были сняты необходимые для этого отметки об улучшении, и Кутузова отправили в отделение для нарушителей режима.

После этого во время прогулки пациент подбежал к будке охраны, взобрался на нее, но в последний момент его успел схватить за ногу медбрат. Кутузова закрыли в отделении и увеличили дозу препаратов, добавил собеседник.

При успешном побеге 4 ноября судимый за убийство Кутузов перелез через ту же будку.

Ранее стало известно, что из этой психиатрической больницы уже были случаи побега, всего лечебное учреждение самовольно покинули более десяти человек.