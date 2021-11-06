Украина вышла на пик заболеваемости COVID-19

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна находится на пике заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Сейчас мы уже на пике, и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль. То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться», — сказал он.

Ранее власти Украины объявили об отстранении от работы всех чиновников и учителей, которые к 8 ноября не привьются хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Отказавшиеся не смогут претендовать на сохранение заработной платы.

