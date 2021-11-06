Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2021 года. Этого звания удостоился голливудский актер Крис Эванс, сообщается на сайте издания.

Теперь артист, известный по роли Капитана Америки в франшизе «Мстители», украсит обложку популярного издания. Известно, что в прошлом году он не получил награду из-за скандала с интимными фото. Эванс поделился в сторис Instagram записью с экрана iPhone, как его семья играет в Heads Up. В конце видео на несколько мгновений открылась фотопленка актера, где поклонники актера разглядели фото мужских гениталий.

В 2020 году титула удостоился Майкл Бакари Джордан. Звезда фильмов «Черная Пантера» и «Крид» отметил, что секрет его уверенности в себе — осознание невозможности угодить всем. Он признался, что испытывает «классное чувство» от полученного титула самого сексуального мужчины в мире.