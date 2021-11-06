Экс-глава МВД Украины рассказал о планах по возвращению Крыма

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что разработал план по возвращению Крыма в состав украинских территорий и «деоккупации» Донбасса. Его слова прозвучали в прямом эфире телеканала «Украина 24».

По словам Авакова, Киеву стоит принять закон «о коллаборантах», который предусмотрит ответственность за сотрудничество с Россией. Другим шагом должен стать закон «об амнистии», который будет оправдывать мелких преступников. По мнению Авакова, Киев должен вызвать у жителей Крыма и Донбасса желание «вернуться» в состав Украины.

«Человек должен знать, что его здесь ждет: будет ли будущее для детей, будет ли у него работа, пенсия», — заявил бывший министр.

В октябре 2021 года Аваков призвал Киев рассмотреть военный сценарий возвращения Крыма и Донбасса. По мнению экс-главы МВД, руководство страны должно иметь подобные сценарии, чтобы освободить «территории, захваченные агрессором», с помощью современных вооружений и стратегий.